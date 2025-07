Kahramanmaraş\'ta Hayvanlar Sıcaklardan Korunuyor

Kahramanmaraş'ta kavurucu sıcaklar nedeniyle besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların serinletilmesi için ahırlarda fan sistemlerinden su püskürtmeye kadar birçok yöntem uyguluyor.

Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sıcak havalar, insanları olduğu gibi hayvanları da etkiliyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı bölgelerde besiciler ve çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların serinliği ve sağlığı için çeşitli önlemler alıyor. Ziraat Mühendisi Hacı Vehbi Şekerli, sıcaklıkların artışıyla birlikte süt ve et veriminde ciddi düşüşler yaşandığını belirtti.

Besicilikte yüksek sıcaklıkların hayvan refahını doğrudan etkilediğini vurgulayan Şekerli, "Bizler insanlar olarak dışarıda durmakta zorlanırken, 400-500 kiloluk hayvanların güneş altında olması, yem tüketimini azaltıyor, bu da verim kaybına yol açıyor. Hayvanlar sıcak havalarda daha az yem tükettiği için kilo alımı, süt verimi düşer. Hatta asidoz riski bile taşır. Serinletme fanları, su püskürtme sistemleri, otomatik suluklar artık olmazsa olmaz. Helikopter fan sistemleri var. Bu sistem sayesinde hem hava sirkülasyonu sağlanıyor hem de hayvanların stres seviyesi düşürülüyor. Püskürtme su sistemleri kullanılabilir" dedi.

Mühendis Şekerli, hayvanların sürekli serin ve temiz olması gerektiğini vurgulayarak, "Kullandığınız suluk sistemlerinin temiz olması ve her zaman devir daim yapması gerekiyor. Her zaman serin ve temiz su olması gerekiyor. Hayvanlar eğer belli padoklar içindeyse hayvan başı eğer tas suluk kullanıyorsanız, on hayvana bir suluk düşecek şekilde düzenleme yapılması gerekiyor. Hayvanlar suya ulaşamıyorsa bu davranışsal bozukluklara da yol açar. Hayvanlar su tüketemez ve yatma olmaz. Yatmazsa ayakta kalır ve ayakta olan hayvanda kilo ve süt verimi düşer. Yemleme saatlerini serin saatlere kaydırmak gerekiyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ