Kahramanmaraş\'ta İşitme Engellilere Işıklı Kapı Zili Projesi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak "Işıklı Kapı Zili" projesini hayata geçirdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, işitme engelli bireylerin evlerine görsel uyarı sistemi entegre ediliyor. Şehirde işitme engelli bireylerin kapı zilini duyamamaları nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, büyükşehir belediyesinin başlattığı proje ile son bulmaya başladı. Kapı zili çaldığında ışıklı bir sinyal yanarak ev sahibine görsel bildirim sağladığı, böylece misafir, kargo ya da herhangi bir ziyaretçinin geldiğinin fark edilebildiği bildirildi. Projeden yararlanan işitme engelli vatandaşlar, bu uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

Evine ışıklı kapı zili kurulan Cuma Köse, "Artık kapı zilini duymamak gibi bir sorunum kalmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, engelli vatandaşlara yönelik projelerin devam edeceğini belirterek, bu hizmetten faydalanmak isteyen işitme engelli bireylerin kuruma başvurabileceğini duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ