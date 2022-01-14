Kahramanmaraş'ta "İyilik Hep Moda" projesi - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Dermankart" adı verilen ofisler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine giysi yardımında bulunacak.

"İyilik Hep Moda" sloganıyla hayata geçen proje kapsamında, vatandaşlar kullanmadıkları kıyafetleri Dermankart Ofisleri'ne bağışlayabilecek. Bağışlanan bu kıyafetler temizlendikten ve tadilat gördükten sonra ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde 500 bin ton olarak hesaplanan tekstil atıkları toplam atık miktarının yüzde 3 ila 5'ini teşkil ediyor. Yeniden üretim maliyetleri, mazot ve gübre kullanımı, fabrika enerjileri ve iş gücü göz önünde bulundurulduğunda kıyafet yardımları ekonomi için önemli bir katma değer sağlayacak.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız bizzat müracaat ederek, kadın-erkek-çocuk ayakkabı, mont, bere, eldiven, bot, kazak, ceket, iç giyim ve kırtasiye ürünlerini bizlere ulaştırabilir. Yardımlar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi altında bulunan Dermankart Ofislerimizden yapılabildiği gibi detaylı bilgi 0344 224 15 60 çağrı merkezinden alınabilir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ