Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüşüne Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüşüne Tepki

Kahramanmaraş\'ta Köpek Dövüşüne Tepki

Köpek dövüşü görüntüleri hayvanseverlerden büyük tepki topladı. Sorumluların cezalandırılması istendi.

26.04.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın kırsal bir bölgesinde kaydedilen köpek dövüşü görüntüleri tepki çekti. Hayvan severlerin ve vatandaşların tepkisine neden olan görüntülere, iki köpeğin acımasızca dövüştürüldüğü ve çevrede toplanan kişilerin bu anları alkışlarla izlediği yansıdı. Köpeklerin kanlar içinde yere yığıldığı o anlar, izleyenlerin yüreğini burktu.

İddiaya göre, kentte bir grup kırsal bölgedeki boş bir arazide toplandı. Köpeklerini getiren bazı kişiler önce iki hayvanı dövüştürdü. Kanlar içinde mağlup olan köpek yerine başka bir köpek getirilerek birbirleriyle kavga ettirildi. O anlar ise yaşananları takip edenler tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde köpek sahipleri kendi hayvanları için destek ve alkış yaparken, kanlar içinde kalan köpeklerin durumu ise yürek burktu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvan hakları savunucuları tepkilerini dile getirdi. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Videoları izlediğimizde kanımız dondu. Orada hayvanlar vahşice ve gaddarca dövüştürülüyorlar. Bu vahşet nedir, inanın anlamış değiliz" dedi.

"Para ve hapis cezaları verilmesini istiyoruz

Hayvanların vahşice ve gaddarca dövüştürüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Kahramanmaraş Valimizden ricada bulunuyoruz. Bu şahıslar bir an önce bulunsunlar. Tabi yasalarda biliyorsunuz ki yeni geçen maddelerde artık hayvanlar tamamen mal statüsünden çıkartılıp can statüsüne alındılar. Bu kişilere çok ciddi hem para cezaları verilmesini istiyoruz, hem hapis cezaları verilmesini istiyoruz, hem ellerindeki bütün hayvanlara el koyulmasını istiyoruz. Tavuğundan ördeğine, ne bileyim ineğinden keçisine. Bu şahısların artık kesinlikle ve kesinlikle hayvan bulundurmamaları gerekiyor. Bu vahşet nedir? İnanın anlamış değiliz. Biliyorsunuz ki en büyük sevgiyi hayvanlardan alıyoruz. En büyük fedakarlıkları hayvanlardan alıyoruz. Bizden hiçbir şey, karşılık beklemeden bize sonsuz sevgi veriyorlar. Ama bu insanlar hayvanları dövüştürmekten, hayvanların birbirlerine yara vermesinden, hayvanların birbirlerine zarar vermesinden zevk alan sadist insanlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu tarz olayları gördüğünde kendileri gibi derneklerle irtibata geçmesini isteyen Yılmaz, "Bu caniler, bu gaddarlar bir an önce bulunup, yakalanıp, adalete hesap versinler. Çok acı bir durum bu. İnanın ne söyleyeceğimize, daha neler söylememiz gerektiğini telaffuz bile edemiyoruz. Hayvanları bu şekilde dövüştürmek, hayvanları bu şekilde işkence etmek inanılmaz bir durum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, görüntülerde olay ve şahıslarla ilgili incelemenin başlatılacağı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüşüne Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
Eyüpspor’dan resmi açıklama: İddialar yalan Eyüpspor'dan resmi açıklama: İddialar yalan
Deprem kavgası büyüyor Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’u çıldırtacak sözler Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler
Ürün raftan kasaya zamlandı, açık açık söyledi: Depremi fırsatçılığa dönüştürüyoruz Ürün raftan kasaya zamlandı, açık açık söyledi: Depremi fırsatçılığa dönüştürüyoruz
Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Bayern Münih’ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı Bayern Münih'ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı
Ev ve çadır fiyatları uçmuştu Deprem fırsatçıları şimdi yandı Ev ve çadır fiyatları uçmuştu! Deprem fırsatçıları şimdi yandı
Oyuncu Lar Park Lincoln’dan acı haber geldi Oyuncu Lar Park Lincoln'dan acı haber geldi
HGS akımı çılgınlığı Video paylaştı, evinden alındı HGS akımı çılgınlığı! Video paylaştı, evinden alındı
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
Victor Osimhen’den transfer sürprizi: Beklenmedik takıma imza atıyor Victor Osimhen'den transfer sürprizi: Beklenmedik takıma imza atıyor

10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
10:00
Papa’ya son veda, Türkiye’den bir isim de törende
Papa'ya son veda, Türkiye'den bir isim de törende
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
02:21
Ankara’daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
14:06
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
14:03
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
13:59
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi
Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
13:52
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
13:51
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
13:47
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
13:16
Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
13:14
Fenerbahçeli yıldız Biberovic’in hayali NBA
Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
13:08
İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
12:56
Victor Osimhen’den transfer sürprizi: Beklenmedik takıma imza atıyor
Victor Osimhen'den transfer sürprizi: Beklenmedik takıma imza atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 11:08:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüşüne Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.