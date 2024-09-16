Kahramanmaraş'ta Meslek Edindirme ve Sanat Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Meslek Edindirme ve Sanat Kursları Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları'nda yeni dönem için başvuruları almaya başladı. 22 farklı branşta eğitimler verilecek. Başvurular 20 Eylül Cuma'ya kadar çevrimiçi yapılabilecek.

16.09.2024 11:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları'nda yeni dönem başlıyor. Kişisel Gelişim, Hobi, Sanat ve Meslek Edindirme alanlarında verilecek eğitimlere başvurular Büyükşehir'in internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor. Son başvuru tarihi ise 20 Eylül Cuma.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin, nitelikli iş gücünü artırarak istihdama katkı sağlamak ve vatandaşların mesleki gelişimlerine destek olmak için düzenlediği Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KAMEK) yeni dönem başlıyor. Kişisel Gelişim, Hobi, Meslek Edindirme ve Sanat alanlarında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere; Aşçı Yardımcılığı, Pastacı Çırağı, İngilizce, Diksiyon, Takı Tasarım, Fotoğraf Çekimi, Karakalem Resim, Hüsn-i Hat, Keman, Ney, Halk Oyunları ve Ritim gibi toplam 22 farklı branşta eğitim verilecek. 18 yaş ve üzeri vatandaşların katılabileceği kurslara başvurular 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara 'https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/09/16/kamek-atolyeleri-basvuru-formu' internet adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabileceği ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp Danışma Hattından ulaşılabileceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Meslek Edindirme ve Sanat Kursları Başlıyor - Son Dakika

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