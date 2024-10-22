Kahramanmaraş\'ta Öğrencilere Ücretsiz Aktarma Müjdesi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere destek kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında farklı hatlarda 70 dakika içerisindeki aktarmalardan ücret alınmayacağını duyurdu.

Gençlere yönelik faaliyet ve desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere bir müjdeyi daha duyurdu. Öğrencilere destek kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarında farklı hatlarda 70 dakika içerisinde gerçekleştirilecek aktarmalardan ücret alınmayacak. Sadece indirimli kartlarda geçerli olacak ücretsiz aktarma hizmeti, aynı hatlarda yapılan aktarmalarda ve abonman kartlarda kullanılamayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir içi toplu taşıma standardının artırılması ve vatandaşlara daha konforlu ve uygun fiyatlı seyahat imkanı sunulması noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ