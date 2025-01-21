Kahramanmaraş\'ta Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne Haftaiçi Toplu Taşıma Seferleri Başladı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne hafta sonu düzenlenen otobüs seferlerinin yanı sıra artık hafta içi de çift yönlü toplu taşıma hizmeti sunacak. Saat 10.15'te büyükşehir belediyesi karşısındaki otobüs durağından hareket edecek otobüsler, 15.30'da ise Yedikuyular'dan dönüş yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en çok ilgi gören kış turizm noktalarından biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi için toplu taşıma hizmetini genişleterek vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor.

Hafta sonu düzenlenen seferlerin yanı sıra artık hafta içi de çift yönlü otobüs hizmeti sunulacak. Yeni düzenleme kapsamında otobüs seferleri, haftanın her günü şehir merkezi ile Yedikuyular Kayak Merkezi arasında hizmet verecek. Otobüsler, her sabah saat 10.15'te Büyükşehir Belediyesi karşısındaki otobüs durağından hareket edecek. Dönüş yapmak isteyen vatandaşlar için ise otobüsler, saat 15.30'da Yedikuyular Kayak Merkezi'nden şehir merkezine geri dönecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu toplu taşıma hizmeti, kayak merkezine ulaşımı kolaylaştırarak daha geniş bir kitleye hizmet sunmayı hedefliyor. Vatandaşlar, bu hizmet sayesinde özel araç ihtiyacı duymadan rahat bir şekilde kayak merkezine ulaşabilecek. - KAHRAMANMARAŞ