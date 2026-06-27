Kahramanmaraş'ta Ziraat Mühendisine Şiddet İddiası

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta görev yapan ziraat mühendisi ve Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası İl Temsilcisi E.Ö., bir tohum dağıtım programı sırasında amirleri tarafından "darp edildiği, hakaret ve tehdide maruz kaldığı" iddiasıyla şikayetçi oldu. Sendika, "olayın sendikal tercih nedeniyle uzun süredir devam eden baskı ve mobbing sürecinin parçası olduğunu" savundu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan ziraat mühendisi ve Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası İl Temsilcisi E.Ö., bir tohum dağıtım programı sırasında İl Müdür Yardımcısı ile iki şube müdürü tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılırken, Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası da iddiaların etkin ve tarafsız şekilde soruşturulmasını istedi.

Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası, Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddet olayına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"ŞİDDETİN GEREKÇESİ YOKTUR"

"Temsilcimizin yaşadığı olay, anlık bir tartışmanın ötesinde sendikal tercihi nedeniyle uzun süredir devam eden baskı, dışlama ve yıldırma sürecinin son halkasıdır. Bir kamu çalışanının sendika değiştirmesi, farklı bir sendikaya üye olması veya sendikal temsilcilik görevini üstlenmesi hiçbir şekilde baskı, tehdit, mobbing ya da şiddet gerekçesi olamaz. Makam ve yöneticilik yetkisi, çalışanları sindirme, küçük düşürme veya cezalandırma aracı olarak kullanılamaz. Şiddetin ve mobbingin hiçbir bahanesi, hiçbir meşru gerekçesi yoktur."

Temsilcimizin daha önce yaşadığını belirttiği tehdit, dışlama ve baskıların da mevcut olaydan bağımsız değerlendirilmemesi; sendika değişikliği sonrasında sistematik bir mobbing süreci yaşanıp yaşanmadığının bütün yönleriyle incelenmesi gerekmektedir. Olayla ilgili adli ve idari süreçler sonuçlanıncaya kadar masumiyet karinesi gözetilmekle birlikte, iddiaların etkili, tarafsız ve şeffaf bir soruşturmayla aydınlatılması zorunludur. Olayda sorumluluğu bulunduğu belirlenen kişiler hakkında idari ve adli işlemlerin gecikmeksizin uygulanmasını bekliyoruz. Ayrıca temsilcimizin yeni bir baskı, sürgün, görev değişikliği veya başka bir idari yaptırımla karşı karşıya bırakılmaması için yetkili makamları gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Temsilcimizin hukuki ve sendikal haklarını sonuna kadar savunacak, sürecin takipçisi olacak ve kamu çalışanlarının sendikal tercih özgürlüğüne yönelik her türlü baskının karşısında duracağız."