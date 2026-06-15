Kahramanmaraş'ta trafikte yarış iddiası kazayla sonuçlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta trafikte yarış iddiası kazayla sonuçlandı: 5 yaralı

Kahramanmaraş\'ta trafikte yarış iddiası kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
15.06.2026 14:57
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafikte yarış yaptıkları ve makas atarak ilerledikleri iddia edilen iki otomobil kazaya karıştı. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada araçlarda bulunan 6 kişiden 5'i yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, trafikte yarış yaptıkları ve makas atarak ilerledikleri iddia edilen iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 ANS 716 plakalı otomobil ile 27 ACR 938 plakalı otomobilin sürücülerinin trafikte makas atarak seyrettikleri ve yarış yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre, araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil kazaya karıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişiden 5'i yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta trafikte yarış iddiası kazayla sonuçlandı: 5 yaralı

KAZA ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI'NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Onikişubat ilçesinin işlek güzergahlarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 46 ANS 716 plakalı otomobil ile 27 ACR 938 plakalı otomobil aynı güzergah üzerinde seyir halindeyken kazaya karıştı. Araçların trafikte makas atarak ilerlediği ve sürücülerinin yarış yaptığı iddia edildi. İddiaya göre, sürücülerin kontrolü kaybetmesiyle iki otomobilde de hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ederken polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi aldı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlarda bulunan 6 kişiden 5'i yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı değerlendirmenin hastanelerde yapılacağı öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede trafik akışının kontrollü sağlanması için çalışma yürüttü. Araçların kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yarış ve makas atma iddialarının da araştırıldığı öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta trafikte yarış iddiası kazayla sonuçlandı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta trafikte yarış iddiası kazayla sonuçlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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