Kahta\'da Filistinli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak ve Filistin'e destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" programı düzenlendi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve kurum amirlerinin katıldığı programda, Filistin'de yaşananlara dikkat çekildi. Filistin'e destek amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, savaşlarda hayatını kaybeden çocuklar anıldı. Program kapsamında çocukların savaşlardan uzak, barış ve huzur içerisinde büyümesine yönelik mesajlar verilirken, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajıyla uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı. Uçurtmaların gökyüzünde süzülmesi renkli görüntüler oluştururken, etkinlikte Filistinli çocuklara yönelik dayanışma ve farkındalık mesajı verildi.

Çocukların savaş değil, umutla büyümesi gerektiğini belirten Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, "Bir çocuğun elinde silah değil, uçurtma olmalı; gökyüzünde savaş uçakları değil, çocukların uçurtmaları süzülmeli. Gazze'de yaşanan acıların sona ermesini ve çocukların yeniden güven içerisinde oyun oynayabildiği günlere kavuşmasını diliyoruz. Bugün gökyüzüne bıraktığımız uçurtmaların, Gazze'deki çocuklara ulaşan bir umut mesajı olmasını istiyoruz. Çocukların hayallerinin yarım kalmadığı, korkmadan okula gidebildiği, oyun oynayabildiği ve geleceğe umutla bakabildiği bir dünya hepimizin ortak sorumluluğudur. Gazzeli çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların barış, huzur ve güven içerisinde büyümesini temenni ediyoruz" diye konuştu.