Kahta'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi - Son Dakika
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Kahta'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Kahta\'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi
24.06.2026 13:12  Güncelleme: 13:13
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri ağacı kaldırdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Kahta ilçe merkezinde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan ağaç devrildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, devrilen ağaç, olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Adıyaman, Kahta, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi - Son Dakika

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