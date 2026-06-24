Kahta\'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Kahta ilçe merkezinde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan ağaç devrildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, devrilen ağaç, olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN