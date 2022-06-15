Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi

15.06.2022 09:17
Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki esnaflar, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki esnaflar, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Esnafın, kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette Kahta İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdülkadir Ceran ve jandarma personeli karşıladı.

Halkımızın ve ülkemizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, büyük bir özveriyle sağlayan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiklerini ifade eden İş Adamı Abdullah Bektaş: "İlçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması adına gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanımız Abdülkadir Ceran'a ve tüm jandarma personellerimize çok teşekkür ediyoruz. Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Onların varlığı bizi mutlu ve güvende hissediyor. Bu şerefli görevi yerine getiren tüm jandarma teşkilatımıza Allah güç kuvvet versin" dedi.

Kahta İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdülkadir Ceran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek duyarlılıklarından dolayı esnafa teşekkür etti. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Adıyaman, Kahta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi - Son Dakika

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