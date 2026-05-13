Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti

Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti
13.05.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağ aldırma ameliyatı sonrası rahatsızlanan Birol Şenkal, hastanede öldü. Nazilli'de üzüntü yarattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanarak ADÜ Hastanesi'ne kaldırılan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti.

Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz Ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4'üncü dönem için yeniden güven tazeleyen Başkan Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı. Şenkal Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nazilli'de uzun yıllardır esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın ani vefatı, ilçe genelinde üzüntü oluşturdu. Şenkal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii'nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:09:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.