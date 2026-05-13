Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanarak ADÜ Hastanesi'ne kaldırılan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti.

Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz Ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4'üncü dönem için yeniden güven tazeleyen Başkan Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı. Şenkal Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nazilli'de uzun yıllardır esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın ani vefatı, ilçe genelinde üzüntü oluşturdu. Şenkal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii'nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN