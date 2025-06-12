Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Yeni Başarı

Kahverengi kokarca ile mücadelede yeni yöntem geliştirildi

GİRESUN - Giresun'da, son yıllarda başta fındık üreticileri olmak üzere tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. AR-GE çalışmaları sonucu kahverengi kokarca tuzaklarıyla kimyasal madde kullanılmadan zararlıyla mücadelede yüzde 97 oranında başarı sağlandı.

Giresun'daki tesislerinde kendi AR-GE çalışmalarıyla geliştirdikleri tuzak sistemi hakkında bilgi veren Biyolog Gamze Ejderoğlu, "Kahverengi kokarca, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin tarımsal üretimi açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu proje kapsamında, yurt dışından özel olarak temin ettiğimiz ve yüksek nanometreli frekans yayan lambalar sayesinde kokarca böceğini cezbetmeyi başardık. Bu sistemle yapılan saha ve arazi denemelerinde yüzde 97 oranında başarılı sonuçlar elde ettik" dedi.

Geliştirdikleri tuzakların 2,5 dönümlük bir alanda etkili olduğunu, güneş enerjisi ve elektrikle çalışabildiğini ve yaklaşık 10 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olduğunu vurgulayan Ejderoğlu, "Son yıllarda fındık başta olmak üzere pek çok tarımsal ürünün üretimini ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca ile mücadelede önemli bir aşama kaydettik. Yeni geliştirdiğimiz tuzaklarımızın hem üreticilerimize hem de tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.