Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalay - Son Dakika
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Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalay

Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalay

Eskişehir'de kalaycılık mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, Ramazan Kalay bu geleneği sürdürüyor.

27.03.2025 11:36
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Eskişehir'de 4 kuşaktan beri kalaycı olan bir aileden gelen Ramazan Kalay, babasından öğrendiği mesleğin artık bitme noktasına geldiğini, artık kimsenin bu işi yapmak istemediğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalaycılık, zamana yenik düşen meslekler arasında yer almaya başladı. Yurt genelinde kalaycıların sayısı her geçen gün azalırken, mesleğini soy isminde taşıyan Ramazan Kalay işini bırakmadı. Kalaycılığın Eskişehir'deki son temsilcisi olduğu belirtilen Kalay, bu işe başladığı yıllarda bakır kapların revaçta ve kıymetli olduğunu ancak zaman içerisinde mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti.

"Eskiden köyleri gezerdik, babamın yanında ben kap sürterdim"

Mesleğinin zor imkanlarla devam ettiğini ancak işini severek yaptığını dile getiren Ramazan Kalay, "Ben bu kalaycılık mesleğine dedem ve babam sayesinde başladım. Onlardan gelerek bu tarihe kadar sürdürdüm. Kalaycılığa 10 yaşımda başladım. Eskiden köyleri gezerdik, babamın yanında ben kap sürterdim. Çıraklıktan, kalfalıktan bu tarihe geldim. Bu meslek ölmese, devam etse daha iyi olur. Şimdi yetişen, hevesi ve isteği olan yok. Olmayınca da mesleği kendim devam ettiriyorum. Aslında yetkililer daha işlek bir yer konusunda yardımcı olurlarsa iyi olur. Ayrıca soyadım da Kalay. Ben 4'üncü kuşağa tekabül ediyorum. Şu anda bir kişi daha çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa gelirse o 5'inci kuşağa ulaşacak inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalaycılığın Son Temsilcisi: Ramazan Kalay - Son Dakika

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