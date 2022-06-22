Kalite Komisyonu ve kalite alt çalışma grupları toplantıları gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kalite Komisyonu ve kalite alt çalışma grupları toplantıları gerçekleştirildi

22.06.2022 09:54
Kalite Komisyonu ve kalite alt çalışma grupları toplantıları gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar'ın başkanlığında toplanan Kalite Komisyonu'nda üniversitenin 2018-2022 Stratejik Planı çerçevesinde kalite çalışmalarının dünü, bugünü ve geleceği gündeme getirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar'ın başkanlığında toplanan Kalite Komisyonu'nda üniversitenin 2018-2022 Stratejik Planı çerçevesinde kalite çalışmalarının dünü, bugünü ve geleceği gündeme getirildi.

Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane'nin sunumları ile Üniversitenin 2018-2022 Stratejik Planı döneminde kalite çalışmalarının dönemsel olarak değerlendirilmesi yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda üniversitenin 2018-2022 yılları itibariyle gerçekleştirilen akademik ve idari faaliyetler, hali hazırda yürütülen çalışmalar kalite çalışmaları bağlamında değerlendirildi. Kalite Koordinatörü Ali Kestane'nin sunum yaptığı Alt Çalışma Grupları Toplantısı'nda ise Birim Kalite Komiteleri Üyeleri ve Kalite Alt Çalışma Grupları Üyeleri bir araya geldi.

Üniversitenin kalite çalışmalarının ve kalite kültürünün etkinliğinin arttırılması bakımından hali hazırda yürütülen faaliyetlerin niteliği değerlendirildi. YÖKAK tarafından güncellenen kalite çalışmaları süreci doğrultusunda, Üniversitenin akademik ve idari birim faaliyetleri başta olmak üzere paydaşların beklentilerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin süreçlerin yeniden yapılandırılmasına açıklık getirildi. Üniversitenin kalite çalışmalarının geleceğinin planlandığı toplantıda, Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve Toplumsal Katkı alanlarında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere yol haritası hazırlandı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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