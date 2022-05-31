Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu - Son Dakika
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Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu

31.05.2022 12:53
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu

6 yaşındaki engelli Ömer Ege Hıdır'ın hayalleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Uçak Kıraathanesi projesi sayesinde gerçek oldu.

6 yaşındaki engelli Ömer Ege Hıdır'ın hayalleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Uçak Kıraathanesi projesi sayesinde gerçek oldu. Kalp hastası olan ve bir elinde 6 parmakla yaşayan küçük çocuk, doktoru izin vermediği için binemediği uçağa Sakarya'da binerek hayallerinin deneyimini yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Türkiye'de sembol projelerden biri olan Uçak Kıraathanesi bir çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü. Düzce'de yaşayan 6 yaşındaki Ömer Ege Hıdır kalbinde 3 farklı delik ile dünyaya geldi. Küçük çocuğun aynı zamanda bir elinde 5 değil, 6 parmağın geliştiği görüldü. Hayata geldiği ilk günden bu yana sürekli olarak doktor tedavileri ve kontrollere giden Ömer Ege, iki açık kalp ameliyatı ve bir anjiyo operasyonu geçirdi. Ailesinin büyük bir hassasiyetle üzerine titrediği Hıdır, bir süre önce doktora uçağa binmeyi hayal ettiğini söyleyerek izin istedi. Ancak doktor hastalığı sebebiyle bunun riskli olduğunu ifade etti.

Ömer'e en büyük moral

İstediği izni alamayan küçük çocuğun ailesi, yaptığı araştırmada Sakarya'ya bir uçak kıraathane yapıldığını öğrenince ilk fırsatta buraya geldi. Annesi Zennur, babası Metin ve ablası Zeynep Hıdır ile birlikte hayatında ilk kez burada uçağa binen engelli çocuk, büyük bir mutluluk yaşadı. Uzun zamandır merak ettiği uçakta korkularını da yenen Ömer'in vazgeçilmez aktivitesi Aziz Duran Parkı'ndaki kıraathane oldu. Başkan Ekrem Yüce, durumu öğrenmesinden sonra Hıdır Ailesi'nin tesiste en iyi şekilde ağırlanması için talimat verdi. Konuyu yakından takip eden Yüce, küçük çocukla görüşerek ona moral verdi. Aile, çocuklarının mutluluğu için haftalık olarak Düzce'den Sakarya'ya geliyor.

Çocuğumun hayalleri gerçek oldu

Anne Zennur Hıdır yaşadıkları mutluluğu anlatırken, "Uçak merakı vardı, kalp hastası olduğu için binemiyordu. Önümüzde bir operasyon var. Burayı keşfettik ve çok beğendik. Ömer Ege'nin hayalleri gerçek oldu, harika geçti. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu proje için. Bindiğinde çok heyecanlandı. Korkuyordu ama korkusunu yendi. Bizim için çok güzel oldu, iyi ki yapmışlar dedik" derken baba Metin Hıdır ise, "Ömer'in hayalleri gerçekleşti. Başkanımızın böyle bir proje yapması çok güzel oldu. Ben oğlumu gerçek uçağa bindirememiştim ama burada bunu yapmış oldum. Korkar diye düşündük ve gidememiştik. Heyecanlandı, heyecanını yendi, o mutlu ve biz de mutluyuz. Havalanmayan bir uçakla, uçak korkusunu yenmiş oldu" diye konuştu. Mutluluğu adeta gözlerinden okunan 6 yaşındaki Ömer'de, "Daha önce uçağa hiç binmemiştim şimdi ise bu deneyimi yaşadım. Buraya geldiğim için çok mutluyum, her şeyi çok beğendi" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu

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Kaynak: İHA

Ömer Ege, Sakarya, Kalp, Uçak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu - Son Dakika


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