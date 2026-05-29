Kamulaştırma Bedelleri İçin Merkezi Sistem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamulaştırma Bedelleri İçin Merkezi Sistem

29.05.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, kamulaştırma bedellerini merkezi sistemle toplayarak hız ve şeffaflık sağlıyor.

Adalet Bakanlığı, vatandaşların aldığı hizmetleri daha erişilebilir, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kararlılıkla yaptığı çalışmaları tek tek hayata geçiriyor. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma ile kamulaştırma davalarından bankalara yatırılan kamulaştırma bedelleri merkezi bir sistemde toplanacak.

Kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenen ve hak sahibi adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelleri, merkezi bir sistemde toplanacak.

Yeni uygulamayla, "depo edilen bedel" olarak bilinen bu tutarlara hak sahiplerinin Türkiye genelinde daha kolay, hızlı ve masrafsız şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece kamulaştırma süreçlerinde vatandaşların alacaklarına ulaşması kolaylaştırılırken, uygulamada birlik ve şeffaflığın da artırılması hedefleniyor.

Düzenli, güvenli ve hızlı ulaşım

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı incelemelerde, kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğunu belirledi. Buna göre bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu tespit edildi. Bu farklı uygulamaların hem süreçlerde karmaşaya hem de vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görüldü.

Merkezi hesap dönemi

Bu kapsamda Türkiye Vakıflar Bankası ile yürütülen çalışmalar sonucunda, kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması sağlanacak. Yeni sistemle birlikte hak sahipleri, Türkiye genelindeki tüm Vakıf Bank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına kolaylıkla ulaşabilecek. Uygulamanın, kamulaştırma süreçlerinde birlik sağlaması, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırması ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmesi hedefleniyor.

UYAP sistemine entegrasyon

Bu doğrultuda, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine ilişkin müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemlerin daha hızlı, düzenli ve standart hale getirilmesi hedefleniyor.

Ülke genelinde uygulama birliği

Düzenlemeyle, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak. Ayrıca mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisi güçlendirilecek. Yeni sistem sayesinde vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece hem mahkemelerin iş süreçleri kolaylaştırılacak hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamulaştırma Bedelleri İçin Merkezi Sistem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:48:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kamulaştırma Bedelleri İçin Merkezi Sistem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.