Kamulaştırma Bedelleri İçin Merkezi Sistem

Adalet Bakanlığı, vatandaşların aldığı hizmetleri daha erişilebilir, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kararlılıkla yaptığı çalışmaları tek tek hayata geçiriyor. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma ile kamulaştırma davalarından bankalara yatırılan kamulaştırma bedelleri merkezi bir sistemde toplanacak.

Kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenen ve hak sahibi adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelleri, merkezi bir sistemde toplanacak.

Yeni uygulamayla, "depo edilen bedel" olarak bilinen bu tutarlara hak sahiplerinin Türkiye genelinde daha kolay, hızlı ve masrafsız şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece kamulaştırma süreçlerinde vatandaşların alacaklarına ulaşması kolaylaştırılırken, uygulamada birlik ve şeffaflığın da artırılması hedefleniyor.

Düzenli, güvenli ve hızlı ulaşım

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı incelemelerde, kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğunu belirledi. Buna göre bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu tespit edildi. Bu farklı uygulamaların hem süreçlerde karmaşaya hem de vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görüldü.

Merkezi hesap dönemi

Bu kapsamda Türkiye Vakıflar Bankası ile yürütülen çalışmalar sonucunda, kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması sağlanacak. Yeni sistemle birlikte hak sahipleri, Türkiye genelindeki tüm Vakıf Bank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına kolaylıkla ulaşabilecek. Uygulamanın, kamulaştırma süreçlerinde birlik sağlaması, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırması ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmesi hedefleniyor.

UYAP sistemine entegrasyon

Bu doğrultuda, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine ilişkin müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemlerin daha hızlı, düzenli ve standart hale getirilmesi hedefleniyor.

Ülke genelinde uygulama birliği

Düzenlemeyle, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak. Ayrıca mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisi güçlendirilecek. Yeni sistem sayesinde vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece hem mahkemelerin iş süreçleri kolaylaştırılacak hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilecek. - ANKARA