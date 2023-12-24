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Kamuoyundan tepki gören Yeni Yıl Alışveriş Festivali ile ilgili açıklama

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 6 şehidin olduğu günde TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve kamuoyundan tepki gören Yeni Yıl Alışveriş Festivali'ne katılımı ile ilgili yazılı bir...

Kamuoyundan tepki gören Yeni Yıl Alışveriş Festivali ile ilgili açıklama
24.12.2023 - 11:07,
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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 6 şehidin olduğu günde TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve kamuoyundan tepki gören Yeni Yıl Alışveriş Festivali'ne katılımı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından Yeni Yıl Alışveriş Festivali'nin 6 şehidin olduğu günde açılması büyük tepkiye neden olurken, 2016 yılında oğlu Kerim Üye'yi şehit veren baba Süleyman Üye olaya sosyal medyadan tepki göstermişti. Programa katılan Başkan Serteser, yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Serteser, "Kadın girişimciliği özendirmek, kadın girişimcilerimizin ürettikleri ürünlerin değer bulmasını sağlamak ve ekonomimize hareketlilik kazandırmak amacıyla organizasyon düzenlendi. Stant kira gelirlerinin tamamının Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanacak olması dolayısıyla da ayrı bir öneme sahip olduğunu düşündüğüm organizasyonun açılış törenine Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldım. Basına yansıyan bando çalınması konusunu takip ettim. Biz, değerli başkanlarımızla birlikte açılış töreninin yapılacağı alana geldiğimizde bando ile karşılaşmadık. Tüm ülkemizin olduğu gibi bizim de terör saldırısı dolayısıyla ciğerimiz yandı. Milli hassasiyetlerimiz bizim için baş tacıdır. Bölücü terör örgütünün dün ve bugünkü hain saldırılarında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Hemşehrimiz, Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde hain terör örgütünün kökünün kazındığı, asil milletimizin teröre karşı mücadelesini kazandığı günlere erişmeyi gönülden diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kamuoyundan tepki gören Yeni Yıl Alışveriş Festivali ile ilgili açıklama - Son Dakika
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