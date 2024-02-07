Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi - Son Dakika
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Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi

Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırın dorsesinde taşınan iş makinesi, rampa aşağıya düşerek park halindeki bir otomobili ezdi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

07.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:45
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Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırın dorsesinde taşınan iş makinesi, dorsenin kapaklarının açılması sonucu rampa aşağıya düştü. İş makinesi, park halindeki bir otomobili ezerek durabilirken, kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Alaşehir'in Uluderbent Mahallesinde saat 13.30 sıralarında belediyeye ait A.Ş. yönetimindeki tırın dorsesinde bulunan iş makinesi, Uluderbent Mahallesi Sabancı rampasından çıktığı sırada arka kapaklarının açılması sonucu, rampa aşağıya düştü. Rampa aşağı boşta giden iş makinesi önce yol kıyısında bulunan elektrik direğini devirdi ardından da E.Y.'ye ait park halindeki 45 ZB 542 plakalı otomobili ezerek durabildi. Olay anında yoldan her hangi bir aracın geçmemesi yaşanabilecek bir faciayı önledi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, otomobilin kağıt gibi ezilmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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