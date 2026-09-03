Kamyonetini satan vatandaşın vergi borcu faiziyle birlikte 50 bin liraya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamyonetini satan vatandaşın vergi borcu faiziyle birlikte 50 bin liraya ulaştı

Kamyonetini satan vatandaşın vergi borcu faiziyle birlikte 50 bin liraya ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Karasu'da yaşayan Alaattin Erdoğan, 2008'de aldığı kamyonetin vergi dairesi kayıtlarında 'panelvan' görünmesi nedeniyle oluşan 5 bin liralık vergi farkının faizle 50 bin liraya çıktığını belirtti. Aracı satarken tüm vergilerini ödediğini söyleyen Erdoğan, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Alaattin Erdoğan, 2008 yılında aldığı ve 2011 yılında sattığı kamyonet sınıfındaki aracın vergi dairesi sistemlerinde 'panelvan' olarak kayıtlara geçmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Araç türü farkından kaynaklanan 5 bin liralık vergi farkının faizle 50 bin liraya ulaştığını belirten Erdoğan, yetkililerden yardım bekliyor.

Karasu ilçesinde ikamet eden Alaattin Erdoğan 27 Şubat 2008 tarihinde eşi Reziye Erdoğan üzerine SsangYong marka Actyon Sports model bir kamyonet satın aldı. 2011 yılında tüm vergi borçlarını ödeyip "borcu yoktur" belgesini alarak aracı Artvin'de yaşayan birine satan Erdoğan, 2012 yılında yapılandırma işlemleri için Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi'ne gittiğinde sürpriz bir borçla karşılaştı. Emniyet müdürlüğü tarafından verilen ruhsatta 'kamyonet' yazan aracın, vergi dairesi kayıtlarında 'panelvan' olarak yer aldığı ve bu fark nedeniyle kendisine 5 bin lira vergi borcu çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

"Ben bu parayı ödemedim, ödemem"

Aracın türünün evraklara hatalı işlenmesi sebebiyle borçlu çıkarıldığını ve bu duruma itiraz ettiğini dile getiren Alaattin Erdoğan, "27 Şubat 2008 tarihinde eşimin üzerine Ssang Yong isimli bir kamyonet aldım. 2011 yılında ise Artvin'e sattım. Vergilerini ödedim. Borcu yoktur kağıdını aldım. Sonrasında 2012 yılında maliyede bir yapılanma oldu. Bizde vergilerimizi yapılandırmak için Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi'ne gittik. Araç eşimin üzerine olduğundan onun üzerine vergi olabilir diye 'Reziye Erdoğan adına ne var' diye sordum. Bana 'Reziye Erdoğan adına bir araç var, bu araçtan dolayı 5 bin TL borcunuz var' dendi. Emniyet müdürlüğü bana kamyonet olarak ruhsat vermiş, burada panelvan olarak geçiyor araç. Vergi borcu bu sebepten çıkmış. Ben bu parayı ödemedim, ödemem. Bunu ben yapmadım. Bu para bu güne kadar gelince 50 bin lira oldu" dedi.

"Kore şu ana kadar Türkiye'ye panelvan araç göndermedi"

Aracın satıldığı Artvin Vergi Dairesi'nin de hatanın düzeltilmesi için Gümrükönü Vergi Dairesi'ne yazı yazdığını belirten Erdoğan, "Şimdi burada Trafik Şubesi mi suçlu, Vergi Dairesi mi suçlu, ben mi suçluyum. Kore şokta... Kore şu ana kadar Türkiye'ye panelvan araç göndermedi. Biz şuan Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi'ne hiç bir sebep olmadan 50 bin lira borçlu duruma düştük" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamyonetini satan vatandaşın vergi borcu faiziyle birlikte 50 bin liraya ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:31:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kamyonetini satan vatandaşın vergi borcu faiziyle birlikte 50 bin liraya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement