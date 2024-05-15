Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 6 Bin 600 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 6 Bin 600 Kişi Tahliye Edildi

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 6 bin 600 kişi için tahliye kararı alındı. Alberta eyaletinde yayılan yangınlar sonucunda yerel acil durum ilan edildi ve Fort McMurray'deki mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi. Ülke genelinde 134 aktif yangın bulunurken, 43 yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. Kanada hükümeti, yüksek sıcaklıkların daha fazla yangına neden olabileceği uyarısında bulundu.

15.05.2024 11:18
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Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 6 bin 600 kişi için tahliye kararı alındı.

Kanada'nın Batı Kanada bölgesi, cuma günü başlayan orman yangınları ile mücadele ediyor. Batı Kanada bölgesine bağlı Alberta eyaletinde yayılan orman yangınları nedeniyle 6 bin 600 kişi için tahliye kararı alındı. Wood Buffalo Bölge Belediyesi tarafından "yerel acil durum" ilan edilmesinin ardından tahliye emri verildi. Alberta eyaletinin Wood Buffalo bölgesine bağlı Fort McMurray'in çeşitli mahallelerinde tahliyeler gerçekleştirildi. Hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yerel yollar ve otobanların araçlarla dolu olduğu aktarıldı. Alberta'da yangının 209 kilometrekarelik bir alanda devam ettiği aktarıldı.

Ülke genelinde 134 aktif yangının olduğunu açıklayan yetkililer, 43 yangının kontrolden çıktığını ifade etti.

2023 yılı en yıkıcı sezon oldu

Kanada hükümeti, ülke genelinde yüksek seyreden sıcaklıkların daha fazla orman yangınına neden olabileceği uyarısını yaptı.

2023 yılında Kanada için orman yangınları açısından en yıkıcı sezon oldu. Verilere göre 2023 yılında ülke genelinde 7 bin 131 yangın çıkarken, 13 milyon 203 bin 625 hektarlık alan küle döndü. - ALBERTA

Kaynak: İHA

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