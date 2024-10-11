Kanada'dan İsrail'e UNIFIL Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Kanada'dan İsrail'e UNIFIL Tepkisi

Kanada, İsrail'in UNIFIL'e açtığı ateşi 'endişe verici' bularak insani yardımı koruma çağrısı yaptı.

11.10.2024 03:23
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İsrail kuvvetlerinin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ateş açmasını "endişe verici ve kabul edilemez" olarak niteleyen Kanada Dışişleri Bakanlığı, taraflara "barış gücü ve insani yardım çalışanlarını koruma ve uluslararası insani hukuka uyma" çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısına bir tepki de Kanada'dan geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez" olarak nitelendi. Açıklamada, "Kanada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyor" denildi.

Dünyadan tepki yağmıştı

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka ve yardım çalışanlarına saldıran İsrail ordusu, son olarak Lübnan'ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssünü hedef almıştı. Nöbetçi kulesindeki 2 askerin yaralanmasına neden olan saldırıya dünyadan tepki yağmıştı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanada'dan İsrail'e UNIFIL Tepkisi - Son Dakika

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