Müslüman olan Kanadalı Yazar Jenny Molendyk Divleli, İslam\'ı aradığı cevapları buldu

Müslüman olan Kanadalı Yazar JennyMolendyk Divleli, aradığım soruların cevaplarını İslam'da bulduğunu söyledi.
Müslümanlığı seçen Kanadalı işaret dili ve İngilizce öğretmeni Jenny Molendyk Divleli, "İşaret dilini öğrenmek için eğitim alırken farklı dinleri de araştırmaya başladım. Müslüman olan birkaç kişiyle tanıştım ve daha çok araştırdım. İslam'la alakalı bir konferansa katıldım ve 21-22 yaşlarında Müslüman oldum. Aradığım soruların cevaplarını İslam'da buldum ve bu bana iyi geldi" dedi.
Divleli, güzel din bilgisi, iyi dil bilgisi, güzel ahlak ve çalışkanlık ile dünya üzerinde herkese İslam'ın anlatabileceğini belirterek, "Çocuklarımızın İslam'ın güzelliğini ve bunun bir hediye olduğunu anlamalarını istiyorum. Her zaman doğru yolda kalmamız ve inancımızı asla kaybetmememiz için dua ediyorum. Beni motive eden de bu. Sadece herkesin İslam'ın güzelliğini görmesini istiyorum" dedi. - BURSA
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