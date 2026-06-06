Kandıra\'da 80 kilometrelik yolu onarılacak

Kandıra'da altyapısı tamamlanan bölgelerde 80 kilometrelik yolun yenilenmesi için üstyapı ihalesi gerçekleştirildi. 12 isteklinin katıldığı ihalede en düşük teklif 179 milyon 939 bin TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'da önemli bir üstyapı hamlesi başlatıyor. İlçe genelinde tamamlanan 79 bin 350 metrelik altyapı yatırımlarının ardından yolların yenilenmesi için ihale süreci başlatıldı. Kandıra'nın farklı mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenerek modern altyapı oluşturuldu. Bu kapsamda tamamlanan 79 bin 350 metrelik imalatın ardından bozulan yolların yeniden düzenlenmesi için üstyapı çalışmalarına geçiliyor. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra ilçesinde "Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirmesi İşi" için ihale düzenledi. İhalenin yaklaşık maliyeti 288 milyon 38 bin 611 lira olarak açıklanırken, 12 isteklinin katıldığı ihalede en düşük teklif 179 milyon 939 bin TL, en yüksek teklif ise 209 milyon 2 bin TL oldu. - KOCAELİ