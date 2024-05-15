Kapadokya Bölgesi'nde Turist Rehberlerine Gastronomi Eğitimi Verilecek - Son Dakika
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Kapadokya Bölgesi'nde Turist Rehberlerine Gastronomi Eğitimi Verilecek

Kapadokya Bölgesi\'nde Turist Rehberlerine Gastronomi Eğitimi Verilecek

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek program çerçevesinde Kapadokya Bölgesi'nde hizmet veren turist rehberlerine gastronomi konusunda eğitim verilecek. Eğitim sonrasında rehberler, bölgeye gelen turistlere bölgenin kültürel ve coğrafi yapısını anlatırken, Kapadokya mutfağını da anlatmaları sağlanacak.

15.05.2024 08:55
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Kapadokya Bölgesi'nin sahip olduğu değerlerin, turistlerin beğenisine sunulması ile beraber bölgenin önemli yemeklerinin ve ürünlerinin turistler tarafından da tanınması için rehberlere gastronomi eğitimi verilecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek program çerçevesinde Kapadokya Bölgesi'nde hizmet veren turist rehberlerine gastronomi konusunda da eğitim verilecek. Eğitim sonrasında rehberler, bölgeye gelen turistlere bölgenin kültürel ve coğrafi yapısını anlatırken, Kapadokya mutfağını da anlatmaları sağlanacak. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bölgeye gelen turist sayısı ve çeşitliliği sosyal mecraların da etkisiyle artmış ve farklı alanlarda turizm konseptleri oluşmuştur. Bu konseptler gelen turistlerin ilgisine sunulmaya başlanmış ve çeşitli alanlarda turistler için konsept deneyim imkanları sağlanmaya başlanmıştır.

Kültürel ve farkındalık düzeyi yüksek olan turistler deneyimledikleri konseptler hakkında bilgi sahibi olmayı çok önemli görmektedir. Bu kapsam gastronomi özelinde ele alındığında bölgeye gelen kültürel ve farkındalık düzeyi yüksek olan turistlerin bölgenin yemeklerinin ve gastronomi unsurlarının özelliklerini öğrenmek istedikleri bilinmektedir. Bu kapsamda Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Kapadokya Üniversitesi iş birliğinde 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında eğitim programı tasarlanmıştır. Uygulanacak olan eğitim programı çerçevesinde turist rehberliği bölümü öğrencileri ve turist rehberlerinin gastronomi alanında bilgilendirilmesi ve bu alanda çeşitli uygulamalar yaparak bölgenin ürünlerini ve yiyeceklerini mutfağından öğrenmeleri sağlanacaktır. Yapılacak olan uygulamalar arasında menü oluşturma, yöresel lezzet tadım etkinliği ve vadi yürüyüşü gibi uygulamalarda yapılacaktır. 1 hafta boyunca devam edecek etkinlikler sonrasında katılımcılara sertifikaları verilecektir. Kursa katılım sağlamak isteyen adayların aşağıda bulunan bilgi formunu doldurmaları gerekmekte olup başvuruları uygun bulunan adaylar Ajansın internet sitesinden ( www.ahika.gov.tr ) ve SMS ile duyurulacaktır. Başvuru için https://forms.gle/ZEHkQMUa55BSPzKYA linki üzerinden başvuru yapılabilir. Son başvuru tarihi 16 Mayıs saat 17.00 olup 17 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlar açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya Bölgesi'nde Turist Rehberlerine Gastronomi Eğitimi Verilecek - Son Dakika

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