Kapadokya\'da Bayram Yoğunluğu

27.05.2026 11:43
Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya, ziyaretçi akınına uğradı. Müze ve ören yerleri doldu.

Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve yıl boyunca milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, özellikle Göreme Açık Hava Müzesi, Üç Güzeller ve yer altı şehirlerine yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı tatili için Van'dan ailesiyle birlikte Kapadokya'ya gelen Elif Eylül Memiş, bölgeyi daha önce derslerde gördüğünü belirterek, "Kapadokya'yı kitaplardan ve derslerden biliyordum. İlk kez gelme fırsatı buldum. Çok beğendim, gerçekten çok etkileyici bir yer" dedi.

İlk kez Kapadokya'yı ziyaret eden Dilara Memiş de bölgeden oldukça etkilendiğini ifade ederek, "Kapadokya çok güzelmiş. Doğası, tarihi yapıları ve atmosferi bizi çok etkiledi" diye konuştu.

Kapadokya'ya ikinci kez geldiğini söyleyen Burak Aygün ise, "Bu ikinci gelişim. Bugün gezmeye başladık. Bayram nedeniyle bölgede yoğunluk her geçen saat artıyor. Buna rağmen gezilecek çok güzel yerler var" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
