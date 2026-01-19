Arnavutköy\'de kar küreme aracından çocuklara çay ikramı

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Arnavutköy'de hem tebessüm ettiren hem de iç ısıtan anlar yaşandı. Arnavutköy Belediyesi'nde görevli kar küreme aracı şoförü Bünyamin Özkan, kendisine kar topu atan çocuklara kızmak yerine onları yanına çağırarak termosundan çay ikram etti.

Olay, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası sokakta kar topu oynayan çocuklar, yoldan geçen kar küreme aracına kar topu attı. Aracı kullanan Bünyamin Özkan ise aracı durdurarak çocukları yanına çağırdı. Özkan, araç içerisinde bulunan termosundaki sıcak çayı çocuklara ikram etti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Çocukların mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor"

Kar küreme aracı şoförü Bünyamin Özkan yaşananlarla ilgili, "Bu aslında benim o mahallede sürekli karşılaştığım bir olay. Oraya ben de çok severek gidiyorum. İlk geçtiğimde çocuklar bana kar topu attılar. Ben de onlara bir şeyler ikram etmek istedim. Tekrar oradan geçerken yine kar topu atınca onları yanıma çağırdım. Çay ikram ettim ve 'Bakın hızınız biraz yavaşlamış, çay için gücünüz yerine gelsin' dedim. Onlar da çok güzel karşıladılar" dedi.

"Ben kışın o bölgenin sorumlusuyum"

Kış aylarında o bölgede görev yaptığını ifade eden Özkan, "Ben kışın o bölgenin sorumlusuyum, bu araçta çalışıyorum. Gündüz çalışan bir arkadaşım da var. Yaptığım bu hareketi aslında tüm iş arkadaşlarım adına yaptım. Çocukların sokakta oynaması, kar topu atması, o mutlulukları beni de çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"İçimizdeki çocuğu kaybetmeyelim"

Kar yağdığında işi daha eğlenceli hale getirmeye çalıştığını söyleyen Özkan, "Eşim bazen bana evden erken çıkıyorum diye kızıyor ama kar yağdığında bu işi biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Hatta bazen tuzlamam gereken sokaklarda çocuklar oyun oynuyorsa bırakıyorum, sabaha karşı trafik durumuna göre gelip tuzluyorum. Yeter ki mutlu olsunlar. Çünkü bu anlar çok nadir yaşanıyor. Herkes sevgiyle kalsın, içimizdeki çocuğu kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kar küreme aracı şoförünün sempatik tavırları ve çay ikramının ardından çocuklar kar topu oynamaya devam ederken, yaşanan o anlar izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - İSTANBUL