Kar ve Tipi Çobanın Başını Belaya Soktu - Son Dakika
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Kar ve Tipi Çobanın Başını Belaya Soktu

Kar ve Tipi Çobanın Başını Belaya Soktu

Erzincan'da çadırı uçan çoban, 800 koyunuyla donma tehlikesi atlattı. Yardım geldi.

24.11.2024 21:44
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Kar ve tipide çadırları uçan çoban koyun sürüsüyle zor anlar yaşadı

ERZİNCAN - Erzincan'da yaylada kar ve tipide ağılının çadırı uçan çoban koyun sürüsüyle donma tehlikesi atlattı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Erzincan'da 800 koyunuyla yaylada kalan çoban zor anlar yaşadı. Tipinin etkisiyle ağılının çadırı uçan çoban koyunlarıyla açıkta kaldı. Kar yağışının devam ettiği gece saatlerinde havanında iyice soğuduğu yaylada çoban yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekiplerince çobana yardım ulaştırılarak koyunlar yakın köydeki ahıra nakledildi.

Kaynak: İHA

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