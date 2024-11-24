Kar ve Tipi Çobanın Başını Belaya Soktu

Kar ve tipide çadırları uçan çoban koyun sürüsüyle zor anlar yaşadı
ERZİNCAN - Erzincan'da yaylada kar ve tipide ağılının çadırı uçan çoban koyun sürüsüyle donma tehlikesi atlattı.
Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Erzincan'da 800 koyunuyla yaylada kalan çoban zor anlar yaşadı. Tipinin etkisiyle ağılının çadırı uçan çoban koyunlarıyla açıkta kaldı. Kar yağışının devam ettiği gece saatlerinde havanında iyice soğuduğu yaylada çoban yardım istedi.
İl Özel İdaresi ekiplerince çobana yardım ulaştırılarak koyunlar yakın köydeki ahıra nakledildi.
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