Kara Harp Okulu'nda Kitap Toplatma Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kara Harp Okulu'nda Kitap Toplatma Skandalı

Kara Harp Okulu\'nda Kitap Toplatma Skandalı

Kara Harp Okulu'nda uygunsuz kapak nedeniyle kitaplar toplatıldı, sorumlular hakkında süreç başlatıldı.

28.11.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'nda bir kitabın kapağında yaşanan uygunsuzluk nedeniyle kitapların toplatıldığını ve sorumlular hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu bünyesinde hazırlanan bir ders kitabının kapağıyla ilgili sosyal medyada gündeme gelen tartışmalar üzerine açıklamada bulundu.

MSÜ tarafından yapılan açıklamada, Kara Harp Okulu'nda okutulmak üzere hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen ders notu kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığı ifade edildi. Ancak, sosyal medyada paylaşılan ve tartışmalara yol açan kitap kapağının, Üniversite yönetiminin bilgisi dışında bir grafik tasarımcı tarafından hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, idarenin bilgisi dışında bu yeni kapak tasarımının matbaaya gönderildiği ve ders notu kitaplarının basımında kullanıldığı kaydedildi. Durumun fark edilmesinin ardından kitapların derhal toplatıldığı bildirildi.

Sorumlu profesör istifa etti

Kapağın hazırlanmasında sorumluluğu bulunan ve kurum dışı bir grafik tasarımcı ile çalıştığı belirlenen Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun, 9 Kasım tarihinde görevinden istifa ettiği açıklandı.

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağındaki görsel hakkında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhal toplatılmıştır.

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir.

MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu, Politika, Güvenlik, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kara Harp Okulu'nda Kitap Toplatma Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
21:53 Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11’de başlayarak bir ilki yaşadı Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı
21:44 İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
20:37 İsrail, UCM’nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kara Harp Okulu'nda Kitap Toplatma Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.