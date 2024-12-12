Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'ne Altın Karınca Ödülü - Son Dakika
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Yerel

Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'ne Altın Karınca Ödülü

Kara Surları Millet Bahçesi Projesi\'ne Altın Karınca Ödülü

Fatih Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kara Surları Millet Bahçesi Projesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde ödüllendirildi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu ödülü Fatihliler adına kabul etti ve projenin şehrin tarihi ve kültürel dokusuna katkı sağladığını belirtti.

12.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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Fatih Belediyesi'nin büyük emekle hayata geçirdiği Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'ne Altın Karınca ödülü verildi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve yerel yönetimlerin örnek projelerinin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri töreni, 12 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ödülü almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Marifet iltifata tabidir. Bu anlamlı ödülü projemizin en güçlü paydaşı olan kıymetli Fatihliler adına kabul etmekten gurur duyuyorum. Bugüne kadar ilçemizde pek çok projeyi hayata geçirdik. Ancak her zaman söylediğim gibi Kara Surları Millet Bahçesi Projemiz her bakımdan özel bir projedir. Bu çalışma, şehri kültürel bir yaklaşımla planlama vizyonumuzun somut bir örneğidir" dedi.

"200 yıllık soruna çözüm"

Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'nin 5 etap halinde planlandığını belirten Başkan Turan, projenin yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, tarihi, kültürel ve sosyal açıdan dönüşüm hedefleyen bir çalışma olduğunu vurguladı. Projenin detayları hakkında konuşan Başkan Turan, "Kara Surları ve çevresi, Kentsel Güvenlik Riski ve Kentsel Çöküntü analizlerine göre Fatih'in en riskli bölgelerinden biriydi. Bu alanda 1000'in üzerinde mülk sahibiyle anlaşarak kamulaştırma işlemleri gerçekleştirdik. Dünya Kültür Mirası kabul edilen bu alanı niteliksiz yapılardan arındırarak tarihi surların kültürel ve kullanım değerini ortaya çıkardık. Çevre düzenlemeleriyle yeşil alan miktarını yüzde 41 oranında artırdık ve sosyal donatı alanlarıyla bölgeyi daha güvenli ve yaşanabilir hale getirdik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Turan, bu projenin asırlık bir sorunun çözümüne katkı sunduğunu ve Kara Surları Millet Bahçesi'nin tarihi surların dokusuna uygun şekilde tasarlandığını belirtti.

"Ödül aynı zamanda motivasyon kaynağı"

Ödülün motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Turan, "Karasurları Millet Bahçelerimizi ve ilçemizi daha yakından tanımak için tüm İstanbullu hemşehrilerimizi Fatih'imize davet ediyorum. Aldığımız bu ödül, sadece bir başarı göstergesi değil, aynı zamanda motivasyon kaynağımızdır. Marmara Belediyeler Birliği'ne, seçici kurula ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'ne Altın Karınca Ödülü - Son Dakika

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