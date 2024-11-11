Karabük Belediye Başkanı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Yerel

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kahvaltıda, muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçları, şehirde yapılacak çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında istişare yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Çetinkaya, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz ve istişarelerde bulunuyoruz. Halkımızın taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermek için muhtarlarımızla iş birliğimiz büyük bir önem taşıyor. Şehrimizin her köşesinde hayat kalitesini artırmak, mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için sürekli çalışıyoruz. Bu tür buluşmalar sayesinde mahallelerimizin sorunlarını doğrudan dinleme ve çözüm yollarını birlikte geliştirme fırsatı buluyoruz. Karabük'ün gelişimini sağlamak adına yapacağımız projelerde muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, mahallelerimizin refahı, şehrimizin refahıdır. Karabük'ün her köşesini daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte, el ele ve gönül birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu dayanışma ve iş birliği ruhu, daha güçlü ve yaşanabilir bir Karabük'ü inşa etmemizde en büyük gücümüzdür" dedi. - KARABÜK