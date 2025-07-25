Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya\'nın Yangınla Mücadelesi Takdir Topladı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın canını hiçe sayarak alevlerin sardığı köye girdiği ve vatandaşları tahliye ettiği anlar takdir topladı.

Ovacık ilçesine bağlı Çavuşlar mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken Davutlar, Mehterler, Üçbaş, Tandır, Ortaca, Kamış ve Boyalı köylerinin de aralarında bulunduğu 14 köy tehdit altına girdi. Yangında 40'tan fazla ev zarar görürken, yaklaşık 613 hane tahliye edildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilk anlardan itibaren yangının etkili olduğu bölgelere giderek tahliye çalışmalarını yerinde takip etti. Çetinkaya, Davutlar köyünde evini terk etmek istemeyen yaşlı bir kadını, "Burayı bırak, sana daha iyisini yapacağım" diyerek ikna etmeyi başardı. Vatandaşları sakinleştiren ve süreci bizzat yöneten Başkan Çetinkaya'nın bu yaklaşımı takdirle karşılandı. - KARABÜK