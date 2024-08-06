Karabük Belediyesi İçme Suyu Şebekesinden Bahçe Sulamasını Yasakladı

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Karabük Belediyesi, içme suyu şebekesinden bahçe sulaması yapımının alınan karar doğrultusunda yasaklandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Su kaynaklarımızın verimli kullanılması ve içme suyu arzında yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için Belediye Meclisi'mizin 03/07/2024 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, içme suyu şebekesinden bahçe sulaması yapılması yasaklanmıştır. Bu karar ile su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tüm vatandaşlarımızın eşit ve yeterli miktarda suya erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır" denildi.

Yasağa uymayanlar hakkında da 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezasının uygulanacağının ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Su kaynaklarımızın korunması için bu yasağa uyulmasını ve su tasarrufu konusunda duyarlılık gösterilmesini önemle rica ederiz. Su kaynaklarımızın korunması için göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür ederiz." - KARABÜK