Karabük Belediyesi\'nden Evlilik Hazırlığı Yapan Çiftlere Destek Paketi

Karabük Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlere ve dar gelirli ailelere yönelik sürdürdüğü sosyal destek uygulamalarıyla gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Belediye tarafından kamuoyuna duyurulan destek paketi kapsamında, düğün salonu tahsisi ile gelinlik ve damatlık yardımları aralıksız şekilde sürdürülüyor. Uygulama, kentte yaşayan dar gelirli gençler ve emekli ailelerin çocukları ile belediye personeli ve çocuklarını kapsıyor.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Karabük Belediyesi'ne ait düğün salonu, belirlenen gruplara ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Ayrıca evlenecek çiftlere gelinlik ve damatlık desteği sağlanarak, evlilik sürecindeki maddi yük hafifletiliyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Evlilik, hayatın en önemli kararlarından biridir. Bu süreçte gençlerimize destek olmak bizim için sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda en samimi görevlerimizdendir. Dar gelirli hemşehrilerimizin çocuklarına sağladığımız düğün salonu ve gelinlik-damatlık desteğiyle aile kurma yolundaki yüklerini bir nebze olsun hafifletiyoruz. Karabük Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK