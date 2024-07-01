Karabük Belediyesi Otopark Gelirlerini Karabük İdmanyurdu Spor'a Aktaracak - Son Dakika
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Karabük Belediyesi Otopark Gelirlerini Karabük İdmanyurdu Spor'a Aktaracak

Karabük Belediyesi Otopark Gelirlerini Karabük İdmanyurdu Spor\'a Aktaracak

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ergenekon Mahallesindeki otopark gelirlerinin Karabük İdmanyurdu Spor'a destek amacıyla aktarılacağını duyurdu. Belediye, sporun güçlenmesine ve başarıların artmasına katkı sağlamak için Karabük İdmanyurdu Spor'a destek vereceğini açıkladı.

01.07.2024 12:39  Güncelleme: 12:42
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ergenekon Mahallesindeki otopark gelirlerinin Karabük İdmanyurdu Spor'a destek amacıyla aktarılacağını duyurdu.

Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen Karabük Belediyesi, kentte sporun güçlenmesine ve elde edilen başarıların artmasına katkı sağlamak için Karabük İdmanyurdu Spor'a destek verdi.

Başkan Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından otopark alanı olarak düzenlenen eski valilik binası mevkiinde ki alandan toplanan gelir,Karabük İdmanyurdu Spor'a destek olarak verilecektir. Ayrıca sezon açılışında yapılacak olan pankart ve afiş gibi benzeri konularda da Karabük İdmanyurdu Spor'a yine destek de bulunulacaktır.

Amacımız şehrimizi yeniden sporda başarılı bir hale getirip, Karabük'ü bir spor kentine dönüştürmektir. Mücadele ettiği ligde şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek olan Karabük İdmanyurdu Spor'a şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Belediyesi Otopark Gelirlerini Karabük İdmanyurdu Spor'a Aktaracak - Son Dakika

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