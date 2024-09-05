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Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali'nin dördüncüsü 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında "Sonbahar Renklerine Pedalla" temasıyla Yenice ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yenice Belediyesi'nin destekleriyle Ihlamur Teras'ta bungalov ve çadır konaklamalı olarak gerçekleştirilecek etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından 100'ün üzerinden bisikletlinin gelmesi bekleniyor.

30 Ekim Perşembe günü misafirlerin kamp alanına ulaşarak yerleşmesinin ardından, 1 Kasım Cuma günü Ihlamur Teras - Yenice Merkez - Göktepe Yaylası - Fındıkaltı - Güney Köyü - Çırapazarı - Ihlamur Teras rotasında toplamda 40 kilometre turlayacak olan bisikletliler, 2 Kasım Cumartesi günü Ihlamur Teras - Şeker Kanyonu - İncebacaklar Köyü - Şekermeşe - Yazıköy - Ihlamur Teras rotasında 30 kilometre pedal çevirecekler. Katılımcılar festivalin son gününde ise Yenice ormanlarında 6 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirecekler. - KARABÜK