Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temeli İçin Coşkulu Kutlamalar - Son Dakika
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Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temeli İçin Coşkulu Kutlamalar

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temeli İçin Coşkulu Kutlamalar

Karabük, Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının yıldönümünü '3 Gün 3 Gece 3 Nisan' temasıyla etkinliklerle kutlayacak. Ünlü sanatçılar ve çeşitli kültürel etkinlikler katılımcıları bekliyor.

27.03.2025 12:32  Güncelleme: 12:33
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Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının yıldönümü olan '3 Nisan' Karabük Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle doyasıya kutlanacak

Türkiye'de Ağır Sanayi'nin başlangıç günü olan ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin anısına '3 Nisan' etkinliği düzenlenecek. Bu yıl "3 Gün 3 Gece 3 Nisan" temasıyla büyük bir coşku ve gururla kutlanacak olan etkinlikte ünlü sanatçı Uğur Işılak Karabük'te hayranlarıyla buluşacak.

Konserler, sergiler, geleneksel gösteriler ve kültürel etkinliklerin yer alacağı kutlamaların ikinci gününde Türkiye'nin önemli piyanist ve bestecilerinden Tuluyhan Uğurlu, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kutlamaların taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

"Karabük, sadece bir şehir değildir. Karabük, Cumhuriyetimizin üretim idealiyle yoğrulmuş, alın teriyle büyümüş, çelikle örülmüş bir başarı hikayesidir. 88 yıl önce atılan o temellerle birlikte bir fabrika değil, bir yaşam kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada, Karabük geçmişine sahip çıkan, kültürüyle, üretimiyle ve insanıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehir olmaya devam ediyor. Tüm Karabüklüleri ve Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimizi bu büyük mirasa tanıklık etmeye davet ediyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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