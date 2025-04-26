Karabük emniyeti üniversite öğrencilerini dijital tehlikelere karşı bilinçlendirdi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen "Siber Güvenlik Hakkında Genel Bilgilendirme" etkinliğinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere dijital dolandırıcılık, kişisel veri güvenliği ve siber tehditler konusunda önemli bilgiler aktardı.

Karabük Üniversitesi Dijital Şiddet ile Mücadele Kulübü tarafından düzenlenen ve Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Etkinlikte, dijital çağda artan siber tehditlere karşı öğrenci ve personelin bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Açılış konuşmasını yapan Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Taşpınar, teknolojinin kontrollü ve bilinçli kullanımının önemine dikkat çekerek, siber güvenlik ve "siber vatan" kavramlarının stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dijital Şiddet ile Mücadele Kulübü'nün akademik danışmanı Öğr. Gör. Dr. Hülya Özçağlar Eroğlu ise dijital şiddetin çok boyutlu yapısına dikkat çekerek, dezenformasyonun bu şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olduğunu ifade etti. Eroğlu, gençlerin dijital ortamda bilinçli bir duruş sergilemesinin önemini de dile getirdi.

Programda, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Komiser Yardımcısı Mehmet Doğan, katılımcılara dijital dolandırıcılık yöntemleri, kişisel veri güvenliği ve çevrim içi tehditlerden korunma yolları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Doğan, sosyal mühendislik saldırılarından sahte internet sitelerine kadar birçok konuda örneklerle bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte, dijital dünyada güvenli hareket edebilmek için bireylerin dikkat etmesi gereken konulara değinilirken, bilinçli internet kullanımının siber suçlara karşı alınacak en temel önlem olduğu vurgulandı. - KARABÜK