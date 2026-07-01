Karabük Erzurumlular Derneği'nde Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika
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Karabük Erzurumlular Derneği'nde Yeni Yönetim Belirlendi

Karabük Erzurumlular Derneği\'nde Yeni Yönetim Belirlendi
01.07.2026 19:31
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İbrahim Bedir başkanlığındaki yeni yönetim, genel kurulda üyelerin desteğini aldı.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 2026 yılı olağan genel kurulunda İbrahim Bedir başkanlığındaki yönetim listesi üyelerin desteğini aldı.

Genel kurulun ardından teşekkür konuşması yapan Dernek Başkanı İbrahim Bedir, gerçekleştirilen seçimin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Genel kurulun sadece bir seçimden ibaret olmadığını ifade eden Bedir, "Bugün burada sadece bir genel kurul yapmadık; birliğimizi, kardeşliğimizi ve Erzurum'un o sarsılmaz aidiyet ruhunu bir kez daha tazeledik. Burada kurulan sofralarda, edilen sohbetlerde ve paylaşılan dertlerde hep aynı yürek çarpıyor." dedi.

Kendisine ve yeni yönetime duyulan güven dolayısıyla üyelere teşekkür eden Bedir, "Bugün bana ve yeni arkadaşlarıma bir kez daha bu görevi tevdi ederek, derneğimizin geleceğine dair inancınızı gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bizler, 'bir' olmanın gücüne inanan insanlarız. Seçimler gelip geçicidir, ancak bizim aramızdaki gönül bağı bakidir." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Bedir, yeni yönetimle birlikte derneği daha ileri taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

Bedir, "Bu genel kurulumuzun hem Karabük'teki hemşehrilerimize hem de uzaklardaki tüm dostlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim birliğimizi daim, muhabbetimizi kaim eylesin." diye konuştu.

Genel kurulda belirlenen yönetim kurulunda asıl üyeler İbrahim Bedir, Adem Arslan, Mecit Kaplan, Bekir Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Mustafa Ilıpınar ve Burhan Kaplan'dan oluştu.

Yedek yönetim kurulu üyeliklerine ise Yasin Kaplan, Mustafa Arslan, Semih Can Güzel, Cihat Çetin, Ömer Öztürk, Ahmet Yılmaz ve Enescan Parlak seçildi.

Denetim kurulu asil üyeleri Zarif Bedir, Hüseyin Güzel ve Mustafa Parlak, yedek üyeler ise Emrah Düzenli, Yusuf İslam Bedir ve Fatih Odabaş olarak belirlendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Erzurumlular Derneği'nde Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika

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