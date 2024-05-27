Karabük Milli Eğitim Müdürü, Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Karabük Milli Eğitim Müdürü, Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi inşaatını inceledi

Karabük Milli Eğitim Müdürü, Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi inşaatını inceledi

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli İkmal İnşaatı'nda incelemelerde bulundu. İnşaatın sona yaklaşıldığını belirten Akbaş, okulun bu yıl içerisinde tamamlanmasını planladıklarını ve öğrencilere kaliteli bir hizmet sunacaklarını ifade etti.

27.05.2024 16:29
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Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yapımı devam eden Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli İkmal İnşaatında incelemelerde bulundu.

Safranbolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesinde devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Akbaş, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu'ndan ve yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldı.

Akbaş, inşaatta sona yaklaşıldığını belirterek, "Devletimizin eğitime sunduğu geniş imkanlar doğrultusunda İlimiz genelinde inşaatı devam eden okullarımızda çalışmalar hız kesmeden devam ediliyor. Turizm Otelcilik Meslek Okulumuz'u bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Okulumuz mimari açıdan, teknik ve sosyal imkanları ile öğrencilerimize kaliteli bir hizmet sunacağız. İnşaatı tamamlanarak hizmete alınacak tüm okullarımızla birlikte Karabük eğitim alt yapımızı daha da güçlendireceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Milli Eğitim Müdürü, Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi inşaatını inceledi - Son Dakika

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