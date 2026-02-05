Ormancılık kooperatiflerinden 2026 yılı fiyatlarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ormancılık kooperatiflerinden 2026 yılı fiyatlarına tepki

Ormancılık kooperatiflerinden 2026 yılı fiyatlarına tepki
05.02.2026 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Doğancı, 2026 yılı orman emvali üretim ve taşıma işlerine ilişkin belirlenen fiyatların yetersiz kaldığını belirterek, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Karabük Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Doğancı, 2026 yılı orman emvali üretim ve taşıma işlerine ilişkin belirlenen birim ve taban fiyatların mevcut ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını belirterek, fiyatların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Karabük Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Doğancı, Karabük Belediyesi Sanat Evin'de Karabük'teki orman kooperatif başkanları ile bir araya geldi. Burada yeni yılda belirlenen orman emvali üretim ve taşıma işlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Başkan Doğancı, son yıllarda akaryakıt, işçilik ücretleri, makine ve ekipman giderleri, yedek parça, tamir, bakım ve onarım masrafları ile alet ve edevat fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına dikkat çekti.

Buna karşın 2026 yılı için belirlenen orman üretim ve taşıma işlerine ait birim ve taban fiyatların bu artışlar karşısında yetersiz kaldığı vurgulayan Doğancı, mevcut fiyatlarla orman üretim ve taşıma işlerinin yapılmasının ekonomik olarak mümkün olmadığını ifade ederek kooperatiflerin temel maliyetlerini dahi karşılayamaz hale geldiği kaydetti.

Bu durumun yalnızca kooperatifleri değil, doğrudan orman köylüsünü, kırsal istihdamı ve ormancılık faaliyetlerinin sürekliliğini tehdit ettiğinin altını çizen Doğancı, ormancılık kooperatiflerinin, orman köylüsünün üretimde kalmasını sağlayan ve kamu adına sahada önemli bir görev üstlenen yapılar olduğunu işaret etti.

Gerçek maliyetleri dikkate almayan bir fiyat politikasının kooperatifleri üretimden çekilmek zorunda bıraktığını, orman köylüsünü ise geçim kaynaklarından uzaklaştırdığını aktaran Doğancı, bu yaklaşımın uzun vadede sosyal ve sosyoekonomik açıdan telafisi güç sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Doğancı, "Karabük ili genelinde bağlı kooperatiflerimizden gelen ortak görüş, 2026 yılı için belirlenen mevcut birim ve tamam fiyatlarla üretim ve taşıma işlerine çıkılamayacağı yönündedir. Bu durum herhangi bir istek, isteksizlikten değil, tamamen ekonomik zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle yetkili kurumlara çağrımızdır. 2026 yılı orman üretim ve taşıma işlerine ait birim ve tamam fiyatlar güncel piyasa koşulları ve gerçek maliyetleri esas alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Orman köylüsünün kooperatifleri ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini koruyacak adımların gecikmeksizin atılması gerekmektedir. Aksi halde 2026 yılı ormancılık üretim sezonunda ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Karabük, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ormancılık kooperatiflerinden 2026 yılı fiyatlarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:14:08. #7.11#
SON DAKİKA: Ormancılık kooperatiflerinden 2026 yılı fiyatlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.