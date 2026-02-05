Ormancılık kooperatiflerinden 2026 yılı fiyatlarına tepki

Karabük Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Doğancı, 2026 yılı orman emvali üretim ve taşıma işlerine ilişkin belirlenen birim ve taban fiyatların mevcut ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını belirterek, fiyatların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Karabük Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Doğancı, Karabük Belediyesi Sanat Evin'de Karabük'teki orman kooperatif başkanları ile bir araya geldi. Burada yeni yılda belirlenen orman emvali üretim ve taşıma işlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Başkan Doğancı, son yıllarda akaryakıt, işçilik ücretleri, makine ve ekipman giderleri, yedek parça, tamir, bakım ve onarım masrafları ile alet ve edevat fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına dikkat çekti.

Buna karşın 2026 yılı için belirlenen orman üretim ve taşıma işlerine ait birim ve taban fiyatların bu artışlar karşısında yetersiz kaldığı vurgulayan Doğancı, mevcut fiyatlarla orman üretim ve taşıma işlerinin yapılmasının ekonomik olarak mümkün olmadığını ifade ederek kooperatiflerin temel maliyetlerini dahi karşılayamaz hale geldiği kaydetti.

Bu durumun yalnızca kooperatifleri değil, doğrudan orman köylüsünü, kırsal istihdamı ve ormancılık faaliyetlerinin sürekliliğini tehdit ettiğinin altını çizen Doğancı, ormancılık kooperatiflerinin, orman köylüsünün üretimde kalmasını sağlayan ve kamu adına sahada önemli bir görev üstlenen yapılar olduğunu işaret etti.

Gerçek maliyetleri dikkate almayan bir fiyat politikasının kooperatifleri üretimden çekilmek zorunda bıraktığını, orman köylüsünü ise geçim kaynaklarından uzaklaştırdığını aktaran Doğancı, bu yaklaşımın uzun vadede sosyal ve sosyoekonomik açıdan telafisi güç sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Doğancı, "Karabük ili genelinde bağlı kooperatiflerimizden gelen ortak görüş, 2026 yılı için belirlenen mevcut birim ve tamam fiyatlarla üretim ve taşıma işlerine çıkılamayacağı yönündedir. Bu durum herhangi bir istek, isteksizlikten değil, tamamen ekonomik zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle yetkili kurumlara çağrımızdır. 2026 yılı orman üretim ve taşıma işlerine ait birim ve tamam fiyatlar güncel piyasa koşulları ve gerçek maliyetleri esas alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Orman köylüsünün kooperatifleri ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini koruyacak adımların gecikmeksizin atılması gerekmektedir. Aksi halde 2026 yılı ormancılık üretim sezonunda ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.