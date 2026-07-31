Karabük’te 3. Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlar alınıyor

Karabük Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında düzenleyeceği Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt sürecini başlattı.

Karabük Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Geleneksel Sünnet Şöleni için 7-13 yaş arası çocukların başvuruları 1-10 Ağustos'ta alınacak.

40 kişilik kontenjanla gerçekleştirilecek organizasyona 7-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Başvurular, Karabük Kültür ve Eğitim Merkezi (KAMER) ile Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden yapılabilecek.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara yönelik projeleri sürdürdüklerini belirterek, "Karabük Belediyesi olarak hemşehrilerimize dokunan sosyal projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz Sünnet Şölenimizle ailelerimize destek olmayı, evlatlarımıza güzel bir anı armağan etmeyi hedefliyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla çocuklarımızın bu özel gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru ve detaylı bilgiye Karabük Belediyesi'nin çağrı merkezleri, resmi internet sitesi ve mesajlaşma uygulaması üzerinden üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.