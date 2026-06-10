Karabük'te Arı Yuva Taşıma Operasyonu - Son Dakika
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Karabük'te Arı Yuva Taşıma Operasyonu

Karabük\'te Arı Yuva Taşıma Operasyonu
10.06.2026 11:11
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Karabük'te doğal gaz kutusundaki arılar, eski arıcının müdahalesiyle güvenle kovana taşındı.

Karabük'te bir apartmanın girişindeki doğal gaz servis kutusuna yuva yapan bal arıları, eski bir arıcının müdahalesiyle güvenli şekilde kovana taşındı.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın girişindeki doğal gaz servis kutusuna oğul veren bal arıları burada yuva yaptı. Zamanla çoğalan arılar, apartman sakinlerinin balkon ve pencerelerinden içeri girmeye başlayınca bina sakinleri tedirginlik yaşadı.

Arıların zaman zaman saldırgan davranışlar sergilediğini belirten apartman sakinleri, özellikle çocuklar açısından tehlike oluşturan durumun çözümü için yardım istedi.

Bunun üzerine karşı apartmanda yaşayan ve geçmişte arıcılıkla uğraşan Mehmet Ali Başdağ, koruyucu ekipmanlarını giyerek doğal gaz kutusundaki arılara müdahale etti. Başdağ, kutu içerisinde bulunan petekleri dikkatlice çıkarıp arı kolonisini boş bir kovana aktararak bölgeden uzaklaştırdı.

1980'li ve 1990'lı yıllarda Ovacık'ta İl Tarım Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılarak arıcılık belgesi aldığını belirten Başdağ, komşularının yardım talebi üzerine müdahalede bulunduğunu söyledi.

Doğal gaz kutusunun içinde el büyüklüğünde iki petek bulunduğunu ifade eden Başdağ, arıları sakinleştirerek peteklerle birlikte kovana naklettiğini kaydetti.

Apartman sakinlerinden Metin Güneş de arıların uzun süredir bina girişinde bulunduğunu belirterek, "Merdivenlerden çıkarken hepimize saldırıyorlardı. Apartmanın tam girişinde olduğu için özellikle çocuklar açısından büyük tehlike oluşturuyordu" dedi.

Arıların güvenli şekilde taşınmasının ardından apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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