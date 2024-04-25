Karabük'te arıcılık yapan 26 üreticiye 'Ana Arı Yetiştiriciliği' kursu verildi - Son Dakika
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Karabük'te arıcılık yapan 26 üreticiye 'Ana Arı Yetiştiriciliği' kursu verildi

Karabük\'te arıcılık yapan 26 üreticiye \'Ana Arı Yetiştiriciliği\' kursu verildi

Karabük'te Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ana Arı Yetiştiriciliği' kursunda, arıcılık yapan 26 üreticiye ana arı yetiştirme becerileri öğretildi. Kurs kapsamında, ana arı üretim modelleri, kontrolsüz ve kontrollü şartlarda yetiştirme, yapay tohumlama gibi konular ele alındı. Kursiyerlerin ana arı yetiştirmek için gerekli malzemeleri ve üretim zamanlamasını öğrenmeleri amaçlandı. Kurs sonunda sertifika verilecek.

25.04.2024 11:25
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Karabük'te arıcılık yapan 26 üreticiye "Ana Arı Yetiştiriciliği" kursu verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Karabük Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) Teknik Desteği sağlanan "Ana Arı Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi. Bal arısı koloni bireyleri ve önemi, ana arı üretim modelleri, kontrolsüz şartlarda ana arı yetiştirme, kontrollü şartlarda ana arı yetiştirme, yapay tohumlama, ana arının gelişmesine etki eden etmenlerin ele alındığı eğitimde kursiyerlerin ana arı yetiştirmek için gerekli olan malzemeleri bilmeleri, hangi zaman ve şartlarda üretim yapılması gerektiğini bilmeleri, en verimli koloniyi oluşturmanın arıcılık alanındaki önemi ve gerekliliğini kavrayabilmeleri, ana arının ve larvaların takibinin önemini bilmeleri, ana arı ve koloni hastalıklarını bilmek ve hastalıklara karşı çözüm üretebilmek gibi becerilere hakim olmaları amaçlandı.

Yüksek Ziraat Mühendisi Alim Tutar, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık yapan üreticilere verilen "Ana Arı Üretim Eğitimi'nin teorik bilgilerinin daha önce verildiğini ve şuanda da pratik olarak devam ettiğini söyledi.

Eğitim ile birlikte üreticilerin ana arı yetiştirmek için pratik bilgilere ulaştığını belirten Tutar "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her yıl ilimizde arıcılık yapan ya da arıcılık yapmak isteyen çiftçilerimize arıcılık kursu açılmaktadır. Ancak "Ana Arı Yetiştirme Kursu" İl Müdürlüğünün başvurusu, Bakanlık onayı ile ilk defa açılmaktadır. Kursa Alanında uzman Bakanlığında onay verdiği hocalar tarafından verilmektedir. Her arıcımız kendi arılığında bulunan ana arıyı üretmesi ve özellikle kendisine bunu iş kolu olarak görmek isteyen arkadaşlarımız olursa bunlar da ileride ana arı işletmesi oluşturabilmesi için bu eğitim verildi. Çünkü ana arı üretimini ticari maksatla yapabilmesi için bu sertifikaya arkadaşların ihtiyacı var. Bu sertifika olmadan kesinlikle ticari boyutta ana arı üretimi yapan işletme olmaları mümkün değil" dedi.

Karabük Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fuat Alpay, "İlimizde arıcılarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi ana arı teminin de sıkıntı yaşamamız. Ana arı üretiminde görülen bazı sıkıntıları aşmak adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte ana arı yetiştiriciliği kursu düzenledik. Kursun pratik eğitimini Karabük'te Safranbolu, Yenice ve Karabük Merkez olmak üzere üç bölgeye ayırdık" diye konuştu.

Alpay, kursa 26 üreticinin katıldığını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te arıcılık yapan 26 üreticiye 'Ana Arı Yetiştiriciliği' kursu verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te arıcılık yapan 26 üreticiye 'Ana Arı Yetiştiriciliği' kursu verildi - Son Dakika
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