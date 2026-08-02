Karabük’te Bahaddin Gazi’yi Anma ve Dede Yaylası Şenlikleri düzenlendi

Karabük'te pandemi nedeniyle uzun yıllar ara verilen Bahaddin Gazi'yi Anma ve Dede Yaylası Şenlikleri, bu yıl 26'ncı kez yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi ile Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde Dede Yaylası'nda düzenlenen programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Anadolu'nun manevi önderlerinin bu toprakların vatan olmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, Bahaddin Gazi'nin irfan ve hikmetinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise toplumların ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsurun manevi değerler olduğuna dikkat çekerek, "Bahaddin Gazi Hazretlerinin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkıyor, Karabük'ün daha güçlü ve daha yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından şenliklerin yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelenek ve kültürel değerleri yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Küçük ise, Dede Yaylası yolunun asfaltlanmasında emeği geçen Karabük Belediyesi ile İl Genel Meclisine teşekkür etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit okunurken, vatandaşlara geleneksel pilav ikramında bulunuldu. Manevi atmosferin hakim olduğu etkinlikte katılımcılar birlik ve beraberlik mesajları verdi.