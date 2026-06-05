Ceza İnfaz Personeli Günü Karabük'te kutlandı - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü Karabük'te kutlandı

Ceza İnfaz Personeli Günü Karabük\'te kutlandı
05.06.2026 10:28  Güncelleme: 10:30
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Karabük'te düzenlenen Ceza İnfaz Personeli Günü programına yaklaşık 500 kişi katıldı. Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı'nın da yer aldığı etkinlikte personel ve aileleri bir araya geldi.

Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından düzenlenen Ceza İnfaz Personeli Günü programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı programda ceza infaz kurumu personeli ve aileleri bir araya geldi.

5000 Evler Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, ceza infaz kurumlarında görev yapan personel, aileleri ve davetliler katıldı. Programda ceza infaz teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için üstlendiği önemli görevlere dikkat çekildi.

Gecede katılımcılar müzik eşliğinde hoş vakit geçirirken, personelin özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür mesajları paylaşıldı. Kurum çalışanları ve ailelerinin kaynaşmasına katkı sağlayan etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve yapılan ikramların ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, 3. Sayfa, Karabük, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Personeli Günü Karabük'te kutlandı - Son Dakika

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