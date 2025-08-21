Karabük\'te Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 20.30'da Karabük Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Buluşmada gençler, kente ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Çetinkaya'ya iletebilecek. Programda kahve ikramı da yapılacak.

Çetinkaya, etkinlik öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Karabük'ün geleceğini inşa edecek olan gençlerimizin düşünceleri bizim için en değerli yol haritasıdır. Onların beklentilerini, taleplerini ve vizyonlarını dinleyerek şehrimizi birlikte şekillendiriyoruz. Bu tür buluşmalar, gençlerimizin sözünün şehrin karar mekanizmalarına daha fazla yansımasına vesile oluyor." İfadelerini kullandı.

Karabük Belediyesi tarafından "Yaz Seninle Güzel" temasıyla düzenlenen etkinlik, tüm gençlerin katılımına açık olacak. - KARABÜK