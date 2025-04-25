Karabük\'te İhracat Söyleşileri Düzenlendi

Karabük'te dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "İhracat Söyleşileri" programında gençler ve yerel firmalar, Afrika ile iş birliği fırsatları hakkında bilgilendirildi.

Karabük Üniversitesi Dış Ticaret Elçileri Kulübü ile Dış Ticaret Elçileri Derneği (DTE) iş birliğiyle, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) destekleriyle gerçekleştirilen program Hamit Çepni Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe, Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu konuşmacı olarak katıldı.

Programa; Karabük Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Teknokent Genel Müdürü Samet Nohutçu, Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD) üyeleri, sanayi kuruluşları ve firmaların temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasında Afrika pazarının ekonomik potansiyeline dikkat çeken Utku Bengisu, kıtanın genç iş gücü, artan nüfusu ve dijitalleşme süreciyle birlikte yükselen bir ticaret merkezi haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin Afrika ile gelişen ticari ilişkilerinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bengisu, Karabük'teki firmaların Afrika pazarına açılmaları için izlemeleri gereken adımları ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Bengisu, ayrıca Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören Afrikalı öğrencilerle kurulabilecek iş birliklerinin, yerel ihracatçılar için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Programın sonunda, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz tarafından Utku Bengisu'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Çapraz, ihracatla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret ve Proje Geliştirme Birimi ile iletişime geçebileceğini belirtti.

Dış Ticaret Elçileri Kulübü Danışman Hocası Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karaca Dedeoğlu ve Kulüp Başkanı İbrahim Karaoğlu da Bengisu'ya çiçek ve plaket sunarak teşekkürlerini iletti.

Etkinlik çerçevesinde Karabük Akademik Sanayi Eğitim Merkezi'nin (KASEM) desteğiyle dış ticaret eğitimi alan öğrencilere ücretsiz Dijital Pazarlama Eğitimi verileceği duyurulurken, Dış Ticaret Elçileri Derneği gönüllülerine EFETUR iş birliğiyle seyahat indirimleri sunulacağı açıklandı.

Program, firma temsilcileri ve dış ticarete ilgi duyan öğrencilerin Utku Bengisu ile bire bir görüşmeler gerçekleştirmesi, toplu fotoğraf çekimi ve öğrenci kulüplerinin stantlarının gezilmesiyle sona erdi. - KARABÜK