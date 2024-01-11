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Karabük'te İlkokul Öğrencilerine Görgü Kuralları Tiyatro İle Öğretildi - Son Dakika
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Karabük'te İlkokul Öğrencilerine Görgü Kuralları Tiyatro İle Öğretildi

Karabük'te 'Eğitim Kenti Karabük' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine görgü kuralları tiyatro yoluyla aktarıldı. Öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibi tarafından sergilenen oyunlarla minik öğrenciler, birbirlerine saygı duymayı ve değer vermeyi öğrendiler. Proje ile öğrencilere davranışlarını görgü kuralları çerçevesinde düzenlemeleri ve iyi bireyler olmaları hedeflendi.

Karabük\'te İlkokul Öğrencilerine Görgü Kuralları Tiyatro İle Öğretildi
11.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:54
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Karabük'te ilkokul öğrencileri, öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibinin sergilediği oyunlarla hem eğlendiler hem de görgü kurallarını öğrendiler.

'Eğitim Kenti Karabük' projesinin değerler eğitimi bünyesinde ilkokul öğrencilerine görgü kuralları tiyatro yoluyla aktarıldı. Kentteki farklı okullarda görevli öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibinin sergilediği oyunlarla minik öğrencilerin küçük yaştan itibaren birbirlerine saygı duymalarını ve değer vermelerini sağlamak amaçlandı. Tiyatro yolu ile öğrenciler hem görgü kurallarını öğrenirken hem de doyasıya eğlendiler.

Karabük Valiliğinin onayı ile proje sorumlusu Eflani Şehit Hasan Yılmaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabahat Güven ve Kartaltepe İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Zeynep Yanar yönetmenliğinde oynanan 4 perdelik oyunla öğrencilere öğrendiklerini hayatlarında davranışlarına yansıtıp, örnek birey olmalarını sağlamak, görgülü kuralları ışığında iyi öğrenci, iyi insan yetiştirmek hedeflendi.

Eflani Şehit Hasan Yılmaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabahat Güven, "Sosyal hayatın içinde bireyler küçük yaştan itibaren birbirlerine saygı duymayı ve değer vermeyi görgü kuralları ile öğrenirler. Ancak çocuklar bu kuralları öğrenmekte ve benimsemekte güçlük çektiklerini gözlemledik. Bizde Karabük Valiliği onayı ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izni ile beş yıllık bir proje yazdık" dedi.

Bunun için Karabük'teki öğretmenlerden oluşan bir çocuk tiyatrosu kurduklarını belirten Güven, "Elli adet görgü kuralı belirledik. Bu sene dört görgü kuralı ile ilgili oyun yazdık. Bunlar selamlaşma, sahip olduklarınla övünmemek, şikayet etme davranışı ve güzel sözler söyleme. Burada beni heyecanlandıran oyunları öğretmen arkadaşların yazmış ve yine öğretmen arkadaşların oynamış olmalarıdır" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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